Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Birkenhördt (ots)

Am Freitag, den 16.07.2021 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K11 von Vorderweidenthal kommend in Richtung Birkenhördt. Um 20:57 Uhr kam der Fahrer ca. 400 Meter vor der Abzweigung zur B427 aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Dabei verursachte der Fahrer Schäden an der gesamten Fahrerseite des entgegenkommenden PKWs. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung B427 fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Audi A4 oder A6 handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bad Bergzabern (Tel. 06343-93340, E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de) zu melden. |pidn

