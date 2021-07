Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-Jährige gewürgt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 38-Jähriger Mann hat am vergangenen Freitagabend (02.07.2021) am Vaihinger Bahnhof eine ebenfalls 38 Jahre alte Frau gewürgt. Gegen 21:00 Uhr gerieten die beiden 38-Jährigen offenbar im Beisein einer bislang unbekannten Zeugin in Streitigkeiten. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll der deutsche Staatsangehörige die Geschädigte am Bahnsteig 3 angegriffen, am Hals gepackt und gewürgt haben. Andere auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam gewordene Reisende alarmierten die Landespolizei, die den nach der Tat geflüchteten Angreifer im Stadtpark vorläufig festnahm. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem wohnsitzlosen Mann auf und stellten diese sicher. Die unmittelbare Zeugin des Vorfalls konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die Frau, sowie andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

