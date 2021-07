Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 43-Jähriger mit Messer vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Ein 43-Jähriger hat am vergangenen Samstagnachmittag (03.07.2021) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg einen 28-Jährigen zur Herausgabe seiner Wasserflasche aufgefordert und daraufhin ein Messer vorgezeigt. Nach bisherigem Kenntnisstand soll sich der rumänische Staatsangehörige gegen 16:15 Uhr in der S1 auf der Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof befunden haben, als der 28-jährige Geschädigte zusammen mit zwei Begleiterinnen am Bahnhof Bad-Cannstatt zustieg. Der 43-Jährige soll den Geschädigten daraufhin in der S-Bahn aufgefordert haben, seine Wasserflasche herauszugeben. Nachdem der 28-Jährige die Aufforderung wohl ignorierte, soll der bereits polizeibekannte Tatverdächtige ein Messer gezogen und der Gruppe vorgezeigt haben. Der Fahrgast zog sich daraufhin offenbar mit seinen Begleiterinnen in ein 1. Klasse-Abteil des Zuges zurück und alarmierte die Bundespolizei. Diese konnte den mit über 2,7 Promille alkoholisierten Mann beim Halt der S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof schließlich antreffen, ihm das Messer aus der Hand entreißen und ihn vorläufig festnehmen. Bei dem Vorfall wurden keine Reisenden oder Einsatzkräfte verletzt. Gegen den wohnsitzlosen 43-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei.

