Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrrad in Oberleitung geworfen

Bad Rappenau (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr mit einem Fahrrad ist es in der vergangenen Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag (28.06.2021) gegen 00:30 Uhr am Haltepunkt Bad Rappenau-Kurpark gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen wohl zwei bislang unbekannte Täter von der Fußgängerbrücke des Haltepunkts ein offenbar defektes Fahrrad auf die darunter verlaufende Bahnstrecke, wo es sich im Tragseil der Oberleitung verfing und in dieser hängen blieb. Ein kurz darauf einfahrender Lokführer einer S-Bahn in Richtung Heilbronn bemerkte das in der Oberleitung hängende Fahrrad und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, sodass der Zug nur wenige Meter vor dem Hindernis zum Stillstand kam. Durch den Vorfall wurde zwar niemand verletzt, allerdings musste für die Entfernung des Fahrrads aus der Oberleitung durch den technischen Dienst der Deutschen Bahn die Bahnstrecke anschließend gesperrt werden. Am Haltepunkt stellten die hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei am Bahnsteig zudem eine mutmaßlich mit Schottersteinen beworfene und gesplitterte Scheibe der Fahrplanvitrine fest. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer +497131 8882600 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell