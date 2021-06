Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 18-Jährige sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend (25.06.2021) im Ludwigsburger Bahnhof einer 18-Jährigen an das Gesäß gegriffen. Gegen 21:00 Uhr befand sich die Geschädigte gemeinsam mit Ihrer Begleiterin in der Unterführung des Ludwigsburger Bahnhofs, wo sie wohl am Treppenaufgang zu Bahnsteig 2/3 dem unbekannten Mann begegneten. Beim aneinander vorbeigehen soll der mutmaßliche Täter der jungen Frau in das Gesäß gekniffen und sie anschließend angegrinst haben. Kurz darauf flüchtete der Mann offenbar über die Bahnhofsunterführung in Richtung des Busbahnhofs. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen circa 170 cm großen, dunkelhäutigen Mann mit kürzeren krausen Haaren handeln. Zur Tatzeit war er offenbar mit einem roten/orangefarbenen T-Shirt, einer blauen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 an die wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell