PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressebericht vom 01.05.2021

Limburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall mit E - Bike

Unfallort: Gemarkung Hünfelden - Mensfelden, geschotterter Wirtschaftsweg zum "Mensfelder Kopf"

Unfallzeit: Samstag, 01.05.2021, 16.45 Uhr

Ein 71 -jähriger Fahrer eines E Bikes fuhr mit seinem Fahrrad einen geschotterten Wirtschaftsweg vom Mensfelder Kopf in Richtung Ort. Der abschüssige Weg kreuzte nach einigen Metern an einen weiteren Schotterweg. Dort kam der Radfahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell