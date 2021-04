Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Fahrrad gestohlen

Bad Rothenfelde (ots)

An der Münsterschen Straße geriet am Ostermontag ein Damenrad ins Visier eines unbekannten Diebes. Das dunkelblaue Fahrrad der Marke "Hartje" wurde gegen 10 Uhr von dem Eigentümer vor einer dortigen Kirche abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert. Gegen 10.45 konnte dieser nur noch das Verschwinden seines Rades feststellen. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell