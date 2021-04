Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter überfällt Verbrauchermarkt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Ein Verbrauchermarkt am Östringer Weg geriet am Mittwochmittag ins Visier eines unbekannten Täters. Im Kassenbereich bedrohte ein Unbekannter gegen 11.50 Uhr eine 52-jährige Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Die Frau öffnete die Kasse und flüchtete, woraufhin der Täter in die Kasse griff, das Geld nahm und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte. Der Flüchtige wurde als ca. 30 Jahre alt und 1,85m groß beschrieben. Er sprach Deutsch ohne Akzent und Dialekt und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Weiterhin trug der Unbekannte einen schwarzen Schal, mit dem er sich maskiert hatte. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215 oder 327-3203.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell