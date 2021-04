Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Unbekannte setzen Blitzeranhänger in Brand

Neuenkirchen (ots)

In der Nacht zum Ostersonntag ist es an der Bramscher Straße, auf Höhe der Hausnummer 34, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Ein Autofahrer hatte gegen 1.45 Uhr den Brand eines an der Einmündung zum Brookweg abgestellten Blitzeranhängers festgestellt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr aus Neuenkirchen war schnell vor Ort und konnte das Feuer vollständig löschen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei Bersenbrück nahm die Ermittlungen auf und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können. Tel 05439/9690

