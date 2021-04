Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unbekannte stehlen große Mengen Bleireste von Firmengelände - Zeugen gesucht

Bad Essen (ots)

Am letzten Märzwochenende ist es auf dem Gelände eines Bedachungsfachhandels am Eichkamp zu einem Diebstahl von Altmetallschrott gekommen. Zwischen Freitagnachmittag (26.03) und Montagmorgen (29.03) betraten die unbekannten Diebe das Firmengelände und schauten sich nach Wertgegenständen um. In zwei Gitterboxen wurden sie fündig und nahmen Bleireste und Kupferteile an sich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Diebesgut dürften sie mit einem Fahrzeug, möglicherweise auch mit einem Anhänger, abtransportiert haben. Die Polizei in Bohmte sucht nun Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern oder deren Transportfahrzeug machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

