Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Verkehrsunfall auf der Malberger Straße

Georgsmarienhütte (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 84-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Malberger Straße in Fahrtrichtung Alt-Georgsmarienhütte. Als er aus noch unbekanntem Grund von seiner Fahrspur nach links auf die Gegenfahrbahn fuhr, kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug der Marke Mercedes und schließlich zu einem Frontalzusammenstoß mit einer Straßenlaterne. Der 84-Jährige konnte sich aus eigener Kraft aus seinem erheblich beschädigten Wagen befreien, verletzte sich bei dem Zusammenstoß jedoch schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 41-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Mit Hilfe der eingesetzten Feuerwehrkräften konnte die beschädigte Straßenlaterne abmontiert werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Malberger Straße voll gesperrt.

