Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Kind von Unbekanntem verletzt

Bad Rothenfelde (ots)

Auf einem Spielplatz an der Frankfurter Straße, zwischen den Straßen "Am Pagenkamp" und "Helferner Weg", wurde am Karfreitag (02.04.2021) ein Kind von einem etwa 18 Jahre alten Mann geschlagen. Die 7-Jährige befand sich zwischen 14 und 16 Uhr im Bereich der Rutsche, als der ca. 1,80 bis 1,90m große Mann an sie herantrat, sie schlug und in einer unbekannten Sprache etwas zu ihr sagte. Der Täter wurde als schlank beschrieben, hatte dunkle Haare in Form eines Haarkranzes und trug eine dunkle Jogginghose. Die Ermittler der Polizei in Dissen bitten Zeugen, die das Geschehen auf dem Spielplatz beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

