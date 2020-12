Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

UslarUslar (ots)

USLAR-OFFENSEN (zi.) Der Fahrer eines dunklen SUV überholte am 30.11.20, gegen 13:55 Uhr, auf der L 554 zwischen Adelebsen und Offensen einen vor ihm fahrenden Pkw und Trecker. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung der Pkw. Der überholende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Streife stellten die Beamten am Folgetag einen Pkw mit entsprechenden Beschädigungen auf einem Parkplatz im Uslarer Stadtgebiet fest. Nach Rücksprache mit dem Fahrer, gab dieser die Unfallbeteiligung zu. Die Ermittlungen dauern an.

