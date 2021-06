Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchter Einbruch am Jahnplatz

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 20.06.2021 zum 21.06.2021 versuchten unbekannte Täter in eine Verkaufsstätte einer Bäckerei am Jahnplatz in Frankenthal einzudringen. Das Eindringen in das Objekt scheiterte augenscheinlich, sodass lediglich eine Glasscheibe beschädigt wurde. Die Schadenshöhe bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

