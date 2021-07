Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 16.07.2021 kam es um ca. 07:40 Uhr in der Hofenfelsstraße zu einem Unfall mit zwei Beteiligten. Ein 31-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel die Gutentalstraße und wollte nach links in die Hofenfelsstraße einbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende und bevorrechtigte 28-jährige Frau mit ihrem BMW und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. | PIZW

