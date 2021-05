Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen (17.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Blechschaden entstanden ist bei einem Unfall, den ein Autofahrer am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Villinger Straße verursacht hat. Ein 67-jähriger Mercedes GLK Fahrer fuhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei eine 48-jährige BMW Fahrerin. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Autos. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Blechschaden am BMW bezifferte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

