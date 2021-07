Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Rodalben (ots)

Am 17.07.21 gegen 02:30h wurden drei Personen dabei beobachtet, wie sie in der Lohnstraße in Rodalben einen Gartenzaun eingetreten haben. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500EUR belaufen. Wer den Vorfall ebenfalls beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zu den drei Tätern geben kann, kann sich bei der Polizei Pirmasens unter der 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de melden. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell