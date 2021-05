Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW fährt auf Leitplanke auf und überschlägt sich

Westhofen (ots)

Gegen 07:07 Uhr überschlug sich am Pfingstsonntag ein 57-jähriger PKW-Fahrer auf der A 61 bei Westhofen. Der Mann, der mit seinem PKW in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs war, kam bei Westhofen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf die dort am Boden beginnende Schutzplanke auf. Hierdurch wurde das Auto angehoben und überschlug sich. Der 57-Jährige hatte bei dem Unfall Glück im Unglück, denn er erlitt lediglich Prellungen und Schürfwunden und vermutlich keine weiteren Verletzungen. Er wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

