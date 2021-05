Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und fünf leichtverletzten Personen

Gau-Bickelheim (ots)

Am Montag, dem 24.05.2021, gegen 17:39 Uhr, ereignete sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Worms-Mörstadt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und insgesamt fünf leichtverletzten Personen.

Der 40-jährige Unfallverursacher befuhr dem Navigationsgerät seines Fiat 500 folgend die BAB61 aus Richtung Ludwigshafen kommend. An der Anschlussstelle Worms-Mörstadt fuhr er den Anweisungen des Navigationsgerätes folgend ab, um anschließend erneut auf die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz aufzufahren. Bei einem anschließenden Überholmanöver übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW, touchierte diesen und streifte die Mittelleitplanke. Nach einer Drehung kam der Fiat auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei dem touchierten BMW lösten die Fahrerassistenzsysteme eine Vollbremsung aus. Der nachfolgende Pkw konnte trotz Vollbremsung, ebenfalls durch Fahrerassistenzsysteme unterstützt, ein Auffahren nicht mehr verhindern.

Die Beifahrerin des Unfallverursachers, sowie die vier Insassen der beiden anderen beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher konnte seine Fahrt fortsetzen, die weiteren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB61 für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell