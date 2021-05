Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtrag - schwerer Verkehrsunfall auf der A 61

Dintesheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute am 20.05.2021 gegen 13:42 Uhr auf der A 61 Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Rastplatzes Langwiese. Dort fuhr aus bislang unbekannter Ursache der 41-jährige Fahrer eines PKW auf das Heck eines LKW auf, der dort vor einer Baustelle seine Geschwindigkeit verringert hatte. Entgegen der ersten Unfallmeldung war kein zweiter LKW an dem Unfall beteiligt. Der 41-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Mainz geflogen. Im Einsatz waren bzw. sind noch zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sowie ein Hubschrauber der Polizei für Luftaufnahmen. Ferner waren bzw. sind ein Notarzt, Kräfte des Rettungsdienstes und ca. 30 Kräfte der Feuerwehren aus der VG Wonnegau, Gundersheim, Alzey und Flonheim im Einsatz. Aktuell wird der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Damit der Polizeihubschrauber Bilder fertigen konnte, musste der Verkehr jedoch nochmals angehalten werden. Es kommt derzeit weiter zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstaus bis hinter die Anschlussstelle Worms-Mörstadt. Bis zur vollständigen Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort und der Räumung der Unfallstelle ist mit weiteren Verkehrsbehinderungen von mindestens noch einer Stunde zu rechnen. Warum es letztendlich zu dem Unfall gekommen ist, wird in der Folge durch die Polizei noch ermittelt werden müssen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell