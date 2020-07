Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200710 - 0682 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 44-jähriger Frankfurter lernte bei einem Lokalbesuch im Bahnhofsgebiet eine 41-jährige Frankfurterin kennen. Beide konsumierten Alkohol und verließen am 10. Juli, gegen 03.35 Uhr, das Lokal. Vor dem Lokal wurde der 44-Jährige von der 41-jährigen Frau angegangen, um die sich plötzlich eine etwa zehnköpfige Personengruppe geschart hatte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf man ihm sein Handy, ein schwarzes iPhone 8, entwendete. Dem Versuch, ihm auch noch die Umhängetasche zu entreißen, konnte er sich durch Flucht entziehen. Die Gruppe verfolgte ihn bis zu seinem Haus, in welches er sich noch flüchten konnte. Zusammen mit einem weiteren Hausbewohner gelang es, die Tür solange zuzuhalten, bis die Personengruppe den Versuch abbrach, in das Haus einzudringen und verschwand. Der Geschädigte verständigte die Polizei, der es gelang, die Beschuldigte an der Ecke Moselstraße/Kaiserstraße anzutreffen und festzunehmen. Die 41-Jährige machte der Polizei gegenüber keinerlei Angaben.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell