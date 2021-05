Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Radfahrer berauscht und ohne Licht unterwegs

Gau-Bickelheim (ots)

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Fahrradfahrers in Gau-Bickelheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 20.05.2021 gegen 00:30 Uhr Drogeneinfluss fest. Eigentlich sollte der Mann, der in der Ortslage von Gau-Bickelheim unterwegs war, überprüft werden, weil er in der Dunkelheit ohne Licht mit dem Fahrrad umherfuhr. Der 30-Jährige räumte den Drogenkonsum auch ein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten auch eine kleinere Menge Marihuana. Der Mann muss mit einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

