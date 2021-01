Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannte Täter brechen in Schule ein - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule im Wieblinger Weg ein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang es ihnen dann aber zwei Fenster im Erdgeschoss einzutreten. So gelangten sie zwar in das Gebäude, jedoch waren alle Zimmertüren abgeschlossen. Auch durch Hebelversuche gelang den Tätern das Öffnen der Türen nicht. Ein Bewegungsmelder im Treppenhaus löste schließlich Alarm aus. Die Täter flüchteten vermutlich durch die zuvor aufgetretenen Fenster vom Tatort, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

