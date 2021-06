Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Personenbefreiung aus einem Aufzug

Bremerhaven (ots)

Um 13:15 Uhr ging der Notruf über die 112 bei der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven ein. Ein 75-jähriger Mann blieb am Samstagmittag in einem Aufzug in der Bürgermeister-Smidt-Straße im Stadtteil Bremerhaven-Lehe stecken. Der Aufzug blieb zwischen dem Erdgeschoss und dem 1.Oberergeschoss stehen. Nach nur wenige Minuten konnte die Feuerwehr den Mann aus seiner Lage befreien, indem sie die Aufzuganlage vom Stromnetz trennte und die Aufzugstür öffnete. Die Anlage blieb anschließend außer Betrieb.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell