Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: PKW Brand Lange Strasse

Bremerhaven (ots)

Parallel zum Einsatz in Wulsdorf wurde um 9:18 Uhr die Feuerwehr Bremerhaven zu einem PKW Brand in die Lange Straße alarmiert. Aus unbekannten Gründen kam es im Bereich des Motorraumes eines PKWs zu einem Brand. Der Brand wurde durch 2 Beamte unter Atemschutz gelöscht. Ein vor dem brennenden PKW abgestelltes Fahrzeug wurde durch die Wärmestrahlung ebenfalls beschädigt. Für die Zeit der Löschmaßnahmen wurde die Lange Straße durch die Polizei gesperrt. An dem Einsatz waren 8 Beamte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell