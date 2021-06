Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer im Kleingartengebiet

Bremerhaven (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde gegen 12:30 Uhr eine brennende Gartenlaube in der Straße am Twischkamp gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Probleme gab es beim Betreten des Grundstückes, da dieses von zwei Hunden bewacht wurde. Ein Nachbar konnte die Hunde zu sich nehmen, so dass die Brandbekämpfung aufgenommen werden konnte. Besondere Gefahren gingen von mehreren Propan, Acetylengasflaschen sowie von einer Photovoltaik Anlage mit Batteriespeicher aus. Über die Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. An dem Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell