POL-GE: Frau durch Löschversuche leicht verletzt

Durch Löschversuche bei einem Wohnungsband heute Morgen, 29. Januar 2021, verletzte sich eine 56 Jahre alte Frau leicht. Polizei und Feuerwehr waren um 6.59 Uhr zum Nordring in Buer alarmiert worden. Feuerwehrleute brachten die Frau in Sicherheit und zur Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten für die Dauer des Löscheinsatzes die Straße. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

