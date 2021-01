Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mann gibt sich als BKA-Beamter aus

RostockRostock (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Vorfall wurden die Polizeibeamten der Bundespolizeiinspektion Rostock am Sonntagvormittag gerufen. Im Regionalexpress auf der Bahnstrecke Stralsund Hauptbahnhof - Rostock Hauptbahnhof befinde sich eine männliche Person, die sich mit einem Handyfoto eines vermutlich verfälschten Ausweises des Bundeskriminalamtes ausweise und kein gültiges Ticket für die Zugfahrt vorzeigen könne, teilte die Zugbegleiterin mit. Nach Ankunft des Zuges nahmen sich die Beamten des Mannes an und forderten ihn auf, seine Personalien anzugeben. Da der 39-Jährige vor Ort wirre Angaben machte und keine Ausweisdokumente mitführte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort konnte dann, nach der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks, festgestellt werden, dass der Mann auf eigenen Wunsch aus einer psychiatrischen Einrichtung am Wochenende entlassen wurde. Gleichzeitig konnte seine Identität geklärt werden. Der Mann gab weiterhin an, nicht die Person zu sein, sondern einen anderen Nachnamen zu haben und zeigte den Polizisten ein Handyfoto mit einem verfälschten Personalausweis. Nunmehr wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet.

