Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Vier Entenküken aus Gulli gerettet

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Samstag um 13 Uhr wurde die Feuerwehr von aufmerksamen Passanten alarmiert das in der Nähe des Klinikums Bremerhaven Entenküken sich in einen Gulli gefallen sind. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und sechs Beamten aus. Vor Ort konnte festgestellt werden das sich die Küken mittlerweile ängstlich in das Abwasserrohr zurückgezogen haben. Die Beamten verfolgten das Rohrnetz und öffneten dann den nächsten Sammelschacht. Während ein Beamter ca. 1,5m herabstieg spülte ein anderer vorsichtig mit dem Wasser des Löschfahrzeuges die Küken in die Richtung des Sammelschachtes. Hier wurden dann insgesamt vier Küken nass aber wohlbehalten aufgefangen. Diese wurden dann der sich immer noch aufgeregt in der Nähe befindlichen Entenmutter übergeben. Fazit: Wasser braucht die Feuerwehr nicht immer nur zum Löschen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell