Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Verkehrskontrolle in der Schwarzwaldstraße

Haslach (ots)

Am Dienstagmittag wurde von 12 Uhr bis 12:30 Uhr in der Schwarzwaldstraße eine Kontrollstelle durch die Beamten des Polizeireviers Haslach eingerichtet. Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt fünf Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Darunter wurden vier Autofahrer beanstandet, da sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzt haben. Ein weiterer Fahrer wurde verwarnt, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Nun bekommen alle Betroffenen Post von der zuständigen Bußgeldstelle. Überdies erhielten die Beteiligten ein Aufklärungsgespräch über die bestehenden Gefahren im Straßenverkehr. Gerade zu dieser Jahreszeit, in der Schneeglätte und Frost zu rutschigen Straßen führen können ist eine erhöhte Sorgfaltspflicht ratsam. Insbesondere das Verletzungsrisiko kann durch einen angelegten Sicherheitsgurt stark minimiert werden. Um sich selbst und anderen Verkehrsteilnehmern nicht zu gefährden, sollten auch unbedingt die Finger vom Handy gelassen werden. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell