POL-RE: Recklinghausen: Mann fährt Radfahrer beim Abbiegen an

Bei einem Verkehrsunfall auf der Herner Straße ist heute, gegen 11.15 Uhr, ein 40-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen leicht verletzt worden. Der Autofahrer, der mit dem Radfahrer zusammengestoßen war, konnte erst später - dank eines Zeugen - ermittelt werden. Nach derzeitigen Ermittlungen standen ein 71-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen und der 40-jährige Radfahrer an einer roten Ampel an der Kreuzung Herner Straße/Hohenzollernstraße/Dordrechtring. Als die Ampel grün wurde, bog der Autofahrer nach rechts in die Hohenzollernstraße ab und übersah dabei offensichtlich den Radfahrer, der auf der Herner Straße geradeaus wollte. Das Auto touchierte dabei das Fahrrad des 40-Jährigen, der daraufhin stürzte. Der Autofahrer fuhr in Richtung Herten weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Der 71-Jährige gab später an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. An seinem Auto konnten frische Unfallspuren festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

