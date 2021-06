Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Aufwändige Personenrettung aus gläsernen Aufzug am Bahnhof Bremerhaven-Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Am Samstag, 12. Juni 2021 erhielt die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven einen Hilferuf aus einem Personenaufzug am Bahnhof-Wulsdorf. Gegen 21:00 Uhr ging der Notruf eines 16-jährigen Jugendlichen ein, der in einem Aufzug zwischen zwei Geschossen stehen geblieben war. Der Jugendliche wurde am Bahnhof von seinem Vater abgeholt, der über das Mobiltelefon den Kontakt zu seinem Sohn aufnehmen konnte.

Zeitgleich wurde die Leitstelle der Deutschen Bahn über den Vorfall informiert und ein zuständiger Techniker angefordert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr befand sich ein Sicherheitsdienst vor Ort, der über einen Schlüssel zur Aufzugsanlage verfügte. Der Sicherheitsdienst hatte eine Einweisung in die Aufzugstechnik, konnte den Notbetrieb des Aufzuges aufgrund technischer Probleme jedoch nicht durchführen.

Der gesundheitliche Zustand des Jugendlichen war anfänglich unkritisch, veränderte sich im weiteren zeitlichen Verlauf, wodurch die medizinische Betreuung durch den Rettungsdienst mit einem Notarzt hinzugezogen wurde.

Die Feuerwehr wurde von der Notrufzentrale der Aufzugsanlage informiert, dass kein Techniker zur Verfügung stünde und eine gewaltsame Öffnung zum Aufzugsfahrkorb zur Personenrettung erforderlich sei. Zur Sicherung des Fahrkorbes wurden die Höhenretter-Gruppe und ein spezielles Fahrzeug für die technische Rettung alarmiert. Nachdem die Einsatzkräfte den Fahrkorb gesichert hatten, wurden über ein Vordach die Glasscheiben entfernt. Die Person konnte dann durch die Notöffnung über eine Leiter der Feuerwehr nach draußen geführt werden. Der 16-Jährige wurde gegen 23:00 Uhr an den Rettungsdienst und anschließend an seinen Vater unverletzt übergeben.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen Mitternacht. Sie setzte insgesamt 11 Einsatzkräfte und den Rettungsdienst mit einem Notarzt ein.

