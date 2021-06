Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Fahrradfahrer übersehen und angefahren

Celle (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr übersah ein 40 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen von der Kalandstraße auf die Alte Dorfstraße einen von rechts kommenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 53-Jährige hatte den Radweg von Oppershausen in Richtung Altencelle befahren. Nach dem Zusammenstoß stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

