Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Entsorgungsfachbetrieb

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände einer Recyclingfirma im Bleckenweg verschafft. Von hier entwendeten sie Schrott im Wert einer fünfstelligen Summe. Die Tat wurde am Mittwoch (09.06.2021) in den frühen Morgenstunden entdeckt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

