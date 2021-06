Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei geht weiter konsequent gegen Autoposer vor

Celle (ots)

Null Toleranz bei Ordnungswidrigkeiten durch Autoposer zeigte die Polizei erneut am späten Mittwochabend, als ein 21 Jahre alter Fahrzeugführer unnötigen Lärm am Schlossplatz verursachte. Weil er offensichtlich gemeinsam mit seinem PS-starken BMW auffallen wollte, demonstrierte der junge Fahrer durch mehrfaches, starkes Beschleunigen, wie sich seine spezielle Auspuffanlage um 22 Uhr in der Innenstadt anhört. Die Polizei wird auch künftig etwaige Verstöße durch Autoposer entschlossen unterbinden.

