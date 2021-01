Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Versuchtes Raubdelikt auf Straße

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitag, gegen 19.30 Uhr, stieg ein 19-jähriger Passant mit seinem Fahrrad und einem Bekannten an der Bahnhaltestelle Stegwiesen aus. Auf dem Weg Richtung Asamstraße, traf er im Bereich der dortigen Treppen auf eine 3-köpfigen Personengruppe, sein Bekannter war bereits vorausgegangen. Einer der Männer sprach ihn an und forderte kurz darauf die Herausgabe des Fahrrades und Handys des jungen Mannes. Als sich dieser weigerte und wehrte, kam es auch zum Einsatz eines Messers sowie eines Schlagringes, wodurch der Geschädigte eine Stichverletzung an der Hand erlitt, bevor die Täter ohne Beute von dem Ereignisort Richtung der dortiger Felder flüchteten. Sofort nach Verständigung der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die TV können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter ("Daniel" / Haupttäter) Männlich, ca. 180 cm, 26 Jahre alt, Vollbart, dunkel gekleidet, dünne athletische Figur, soll wohl bereits im Gefängnis gewesen sein, Basecap Nike dunkel, führte Messer mit sich 2. Täter Männlich, ca. 175 cm groß, breite, muskulöse Statur, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, mit Schlagring bewaffnet 3. Täter Männlich, ca. 170 cm groß, 20-25 Jahre alt, dunkel gekleidet, kurze schwarze Haare.

Die Polizei ersucht Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell