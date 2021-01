Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Karlsruhe (ots)

Drei Leichtverletze und ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 36. Ein 51-Jähriger war gegen 13.35 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 36 von Rastatt kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 566 fuhr er trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß er mit dem Pkw einer 64-Jährigen zusammen, die bei Grünlicht von der Landesstraße 566 auf die B 36 fuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw des Verursachers nach links abgewiesen und prallte gegen einen Lichtmast der abknickte und auf die Gegenfahrbahn fiel. Ein in Richtung Rastatt fahrender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Ampelmasten. Hierbei wurde das Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher, seine Beifahrerin sowie die 64-Jährige wurden leicht verletzt.

Von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten wurde der Lichtmast abgetrennt und die Stromleitungen gesichert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

