Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Höfer- Strohscheune geht in Flammen auf

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet heute Morgen (Mittwoch, 09.06.2021) eine Scheune mit ca. 500 Strohballen in Brand. Der Brandort befindet sich an einem Verbindungsweg (Alter Celler Weg) zwischen Höfer und Alvern. Die ca. 15 x 20 m große Scheune mit dort gelagerten, je ca. 300 kg schweren Quaderballen brannte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Bäume und Pflanzen im Nahbereich in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Einschätzungen zufolge kann auch eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Hinweise von Zeugen zur Klärung der Brandentstehung nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

