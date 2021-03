Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag, 13.03.2021, im Zeitraum von 15:30 bis 15:40 Uhr, wurden durch eine bislang unbekannte Täterschaft, Gegenstände aus einem unverschlossenen Pkw entwendet, welcher auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach, Tel. 07667/91170, in Verbindung zu setzen.

