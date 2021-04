Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: illegale Schrottsammler

Vettelschoß (ots)

Zwei illegale Schrottsammler konnte die Linzer Polizei am Mittwochnachmittag in Kalenborn und Vettelschoß feststellen. Die Verantwortlichen, ein 28-jähriger Mann aus Wesseling und ein 24-jähriger Mann aus Essen, hatten jeweils Elektroschrott auf ihren Fahrzeugen geladen. Sie konnten keinerlei erforderlichen Erlaubnisse vorlegen, sodass die Ladung unter polizeilicher Aufsicht auf der Müllumladestation in Linz abgeladen wurde. gegen die Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

