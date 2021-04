Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederdreisbach- Brand von Fichtenholz

Niederdreisbach (ots)

Am 28.04.2021, gegen 07:45 Uhr meldete ein 61-jähriger Forstarbeiter, dass im Waldbereich Niederdreisbach, In der Brendebach, eine größere Menge aufbereitetes Fichtenholz brenne. Nach Alarmierung der örtlichen Feuerwehr, konnte eine Ausbreitung des Brandes auf den nahen Waldbestand weitestgehend verhindert werden. Nach ersten Schätzungen verbrannten ca. 40 Festmeter Holz. Nach polizeilichen Ermittlungen vor Ort, ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden fortgeführt. Hinweise an die Kriminalinspektion Betzdorf unter 02741-926200.

