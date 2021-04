Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Spektakuläre Wildrettung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kirchen (ots)

Am 29.04.2021, gegen 03:40 Uhr meldete eine Zeitungsausträgerin, dass sie ein Reh im Bereich der Bahnstraße festgestellt habe, welches sich offensichtlich in einem Zaun verhedderte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte tatsächlich ein Stück Rehwild feststellen, dass in einem Metallzaun feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Unter Hinzuziehung des zuständigen Jagdaufsehers und der Feuerwehr Kirchen, konnte das Tier durch den Einsatz eines Spreizers, aus dem Zaun befreit und in die Freiheit entlassen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell