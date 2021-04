Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feuerwehreinsätze

Bad Hönningen und St. Katharinen (ots)

Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Dienstag im Bereich der Polizeiinspektion in Linz alarmiert werden.

Gegen 17:00 Uhr wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in der Hauptstraße in Bad Hönningen gemeldet. Die Feuerwehr Bad Hönningen konnte schnelle Entwarnung geben. Vermutlich durch einen technischen defekt geriet ein Durchlauferhitzer in Brand, es entstand weder Gebäude- noch Personenschaden.

Um 18:25 Uhr wurde der Polizei ein Brand im Garten eines Anwesens in einem Ortsteil von St. Katharinen gemeldet. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Besitzer unter anderem Bauabfälle verbrannt und die Feuerstelle ohne weitere Aufsicht verlassen. Die Feuerwehr ließ das Feuer kontrolliert abbrennen, die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

