Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein geparkter VW Polo auf dem Parkplatz am Scherer-Shopping in Linz beschädigt. Eine tatverdächtige Pkw-Fahrerin beschädigte das Fahrzeug beim Ausparken und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen besteht ein Tatverdacht gegen eine 21-jährige Fahrerin aus Linz, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

