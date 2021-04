Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Rheinbreitbach (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer an der Einmündung Josefstraße - Kante in Rheinbreitbach. Der 13-jährige Fahrradfahrer missachtete die Vorfahrt des Pkw und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der Junge leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

