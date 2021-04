Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vandalismus

Bruchhausen (ots)

Wie bereits berichtet kam es im Waldgebiet von Bruchhausen am Wochenende zu mehreren Fällen von Vandalismus und Sachbeschädigungen an Hochsitzen. Wie der Polizeiinspektion in Linz am Montag bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter weiterhin zwei Hochsitze im Bruchhausener Revier. Es wurden Scheiben eingeschlagen und Farbe versprüht. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

