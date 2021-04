Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei setzt CoronaSchVO durch - 59 Anzeigen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (23.04.) gegen 21.30 Uhr meldeten Zeugen eine Vielzahl von Fahrzeugen und Personen auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald in Herten. Durch die ersten am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten konnten Verstöße gegen die CoronaSchVO festgestellt werden. So standen größere Personengruppen unter Unterschreitung des Mindestabstands eng zusammen. Auf Grund der Vielzahl der sich auf dem Zechengelände aufhaltenden Personen und der dort abgestellten Fahrzeuge wurden weitere Unterstützungskräfte angefordert. Insgesamt wurden gegen 59 Personen eine Anzeige gefertigt und Platzverweise ausgesprochen. Die Betroffenen kamen überwiegend aus Recklinghausen, Herten und Gelsenkirchen. Daneben hielten sich aber auch Personen aus Datteln, Marl, Dortmund und Herne auf dem Gelände auf. Die Polizeibeamten überprüften zudem 32 Fahrzeuge. Der Einsatz endete erst am Samstag gegen 01.30h.

