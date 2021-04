Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Parkplatz eines Hotels an der Glück-Auf-Straße wurde in der Nacht auf Freitag ein weißer Kleinstransporter (Peugeot Boxer Multicab) aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es offensichtlich auf die Werkzeugmaschinen im Fahrzeug abgesehen - gestohlen wurden unter anderem zwei Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Die Polizei sucht Zeugen.

Recklinghausen:

Am Fußballplatz an der Maybacher Heide auf der Lucis-Grewe-Straße wurde eine Bratwurstbude aufgebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Verkaufsluke auf und erbeuteten Kleingeld aus der Verkaufskasse. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag. Die Polizei sucht Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Auf der Weißenburgstraße sind unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Tat passierte zwischen Donnerstagmorgen und Donnerstagnachmittag, in dieser Zeit haben die Täter mehrere Schränke durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

