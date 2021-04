Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - drei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Steinrapener Weg/Werder Straße/Karlstraße/ Holtgarde verletzten sich drei Autofahrer leicht. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 20.000 Euro. Am Donnerstag fuhr eine 28-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick, gegen 18:20 Uhr, mit ihrem Auto auf der Werder Straße und wollte ihre Fahrt geradeaus auf der Karlstraße fortsetzen. Im Kreuzungsbereich stieß sie dabei mit dem Auto eines 53-jährigen Halteraners zusammen, der auf dem Steinrapener Weg in Richtung Holtgarde fuhr. In seinem Auto befand sich zudem eine 33-jährige Mitfahrerin aus Oer-Erkenschwick. Alle drei Beteiligten erlitten Verletzungen. Die beiden Frauen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell