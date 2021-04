Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 24.03.2021, 00:00 Uhr und dem 06.04.2021, 19:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines TPV Prikolice Trailer Anhängers von einem Gelände gegenüber der Firma "Car 4 You" im Stadtteil Algenrodt entwendet. Die Tat ereignete sich im Bereich der Saarstraße 60 in 55743 Idar-Oberstein.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter der 06781-561-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell